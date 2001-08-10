На Сахалине прошел фестиваль креативного мастерства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль креативного мастерства "Создаем будущее" вновь объединил талантливую молодежь Сахалина. 19 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке более 200 участников погрузились в мир творчества, инноваций и предпринимательства.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, мероприятие прошло во второй раз и представило пять тематических площадок. На открытии фестиваля выступили исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова и руководитель Ремесленной палаты Сахалинской области Александр Гринько. Они подчеркнули важность развития креативных индустрий для региона и пожелали участникам успехов в реализации их идей.

Площадка "Визуальное искусство" привлекла внимание показом дизайнерской одежды и мастер-классами по визажу. Кинорежиссер Александр Ли поделился опытом работы в киноиндустрии, а "Креативная мастерская" продемонстрировала уникальные техники сахалинских ремесленников. На "Территории возможностей" эксперты Центра "Мой бизнес" рассказали о мерах государственной поддержки для предпринимателей, а представители Президентского фонда культурных инициатив провели тренинг-игру по грантовым проектам.

На "Территории опыта" участники освоили настольные ролевые игры и декорирование книг, а "Музыкальная пауза" познакомила гостей с мастером по изготовлению гитар Станиславом Боженко и молодежной группой "Случайность". Сахалинский путешественник Светослав Свободный поделился впечатлениями о своем 800-километровом походе, вдохновив слушателей на новые свершения.

Фестиваль "Создаем будущее" стал площадкой для обмена опытом, поиска вдохновения и знакомства с возможностями для развития креативных индустрий на Сахалине.