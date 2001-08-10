Сергей Федорчук представит книгу о Сахалине в музее книги Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 апреля в музее книги Чехова пройдет творческая встреча с краеведом Сергеем Федорчуком. Тема мероприятия – «Остров Сахалин в фантазиях природы и автора», посвященная одноименной книге, выпущенной в 2017 году.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее, Сергей Федорчук представит свои фотоработы, на которых запечатлены памятные места и природные достопримечательности Сахалина. Автор предложит гостям по-новому взглянуть на родной остров, вдохновляясь его красотами и уникальностью.

Мероприятие привлечет внимание не только поклонников творчества Федорчука, но и всех, кто интересуется природой и историей Сахалина. Встреча станет частью цикла «Знакомство с краеведом Сергеем Федорчуком», который уже успел завоевать популярность среди жителей региона.

Творческая встреча начнется 25 апреля в 17:00 в музее книги Чехова. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к мероприятию, чтобы узнать больше о Сахалине через призму творчества известного краеведа.