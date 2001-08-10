В музее книги Чехова проведут встречу с реконструкцией средневекового вооружения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова состоится уникальная встреча, посвященная реконструкции военного костюма и защитных средств XII–XVII веков, где гости смогут не только увидеть исторические доспехи, но и лично опробовать их в действии. Мероприятие станет частью масштабного выставочного проекта «Сокровища полковых музеев», организованного совместно с Государственным историческим музеем при поддержке регионального министерства культуры и компании «Сахалинская Энергия».

На встрече, которую проведет Сахалинский клуб исторического фехтования и реконструкции «СКИФ», участники смогут познакомиться с точными копиями русских и европейских доспехов, а также с образцами защитного и наступательного вооружения времен Средневековья. Как рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова, гостей ждут увлекательные рассказы о средневековых сражениях и демонстрация детально воссозданного восточноевропейского костюма рубежа XVI–XVII веков. Особый интерес вызывает возможность не только увидеть исторические костюмы и доспехи, но и примерить их, чтобы прочувствовать атмосферу эпохи.

Кульминацией мероприятия станет интерактивная часть, где все желающие смогут проверить свою силу и ловкость, сразившись на мягкой арене. Встреча пройдет 26 апреля в 13:00, и организаторы ожидают широкий интерес как со стороны любителей истории, так и от тех, кто хочет просто провести время с пользой. Она станет ярким дополнением к выставочному проекту, который уже завоевал популярность среди сахалинцев.