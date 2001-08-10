"Чеховский поезд" отправился в путешествие по югу Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 апреля, в день 135-летия начала путешествия Антона Павловича Чехова на Сахалин, в островной столице стартовал уникальный проект "Чеховский поезд". Инициативу реализовал музей книги Чехова совместно с АО "Пассажирская компания "Сахалин" при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства культуры, проект приурочен к юбилею писателя и направлен на популяризацию истории Сахалина. Министр культуры Нонна Лаврик отметила, что идея "Чеховского поезда" объединяет комфортное путешествие по югу острова с культурным досугом, включая знакомство с произведениями сахалинских художников и изучение краеведения.
Генеральный директор АО "Пассажирская компания "Сахалин" Дмитрий Костыренко подчеркнул, что проект реализовали на базе рельсового автобуса "Орлан", который уже вывел транспортную сферу региона на новый уровень. Внутри поезда пассажиры увидят работы сахалинских художников, изображающие места, которые посетил Чехов 135 лет назад.
Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова сообщила, что это не первый совместный проект с пассажирской компанией. В прошлом году они организовали выставку художников на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска. Теперь "Чеховский поезд" будет курсировать между Долинском и Корсаковым, а в планах - организация выездных школьных экскурсий совместно с министерством образования.
Старт проекта ознаменовала торжественная церемония перерезания ленты. Пассажиры первой поездки смогли прослушать экскурсию о путешествии Чехова по Сахалину, которую провели сотрудники музея. Подобные экскурсии станут регулярными на маршруте "Чеховского поезда".
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