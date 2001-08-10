Сахалинские литераторы подготовились к конкурсу сказок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) прошло очередное заседание литературного объединения "Лира". Мероприятие, собравшее 13 участников, было посвящено обсуждению творчества классиков и современных авторов, а также подготовке к предстоящему конкурсу сказок.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, участники заседания вспомнили выдающихся писателей и поэтов, чьи юбилеи отмечались в феврале, марте и апреле. Среди них были Борис Пастернак, Всеволод Гаршин, Ханс Кристиан Андерсен и Эмиль Золя. Литераторы также обсудили значимые публикации и культурные события последнего месяца.

В рамках творческой разминки участники разобрали значения поговорок, фразеологизмов и отработали правильную постановку ударений в словах. Основное задание заседания было посвящено стихотворению Афанасия Фета "Певице": лировцы восстановили пропущенные эпитеты и провели сравнительный анализ своих работ. Кроме того, они обсудили современные произведения, включая рассказ Ланы Земницкой и поэтические подборки Александра Холодняка и Анжелики Тивари.

В завершение встречи участники наметили планы на следующее заседание, которое состоится 18 мая, и ознакомились с условиями конкурса сказок, посвященного Петру Ершову, автору "Конька-горбунка". Подробности конкурса можно найти на сайте СахОУНБ.