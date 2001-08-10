На Сахалине открылась выставка памяти художника Игоря Болотова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В арт-пространстве "РОСТ" стартовал проект, посвящённый памяти сахалинского художника Игоря Болотова, ушедшего из жизни в 2024 году. Выставка "Метод Болотова", организованная сотрудниками музея книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, воссоздаёт атмосферу мастерской художника и знакомит посетителей с его уникальным творческим наследием.
Как рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова, на выставке представлено более 70 экспонатов, включая живописные работы, графику, рукописные книги и личные вещи художника. Среди них - рабочие инструменты, папки с вырезками из газет и журналов, а также кассеты с записями классической музыки. Особое внимание уделено разработанному Болотовым методу работы с системой зеркал, который позволял художнику воспринимать полотно целиком и вносить необходимые правки.
Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова отметила, что Игорь Болотов был не только талантливым художником, но и щедрым педагогом, чьи лекции пользовались большой популярностью. "Его работы находят живой отклик у каждого, а семья художника оказала неоценимую помощь в создании экспозиции", - подчеркнула Фирсова. Она также сообщила, что несколько полотен Болотова могут войти в "Золотой фонд Сахалинской области".
На открытии выставки куратор проекта Альвина Сулейманова провела экскурсию, рассказав о любви художника к музыке. Артисты Сахалинской филармонии Олег Анохин и Леонид Всеволодский дополнили атмосферу классическими произведениями и романсами. Дочь художника Полина Уткина поделилась, что её отец мечтал о выставке морских работ, и теперь его желание осуществилось.
Выставка "Метод Болотова" будет работать в арт-пространстве "РОСТ" до 9 июня, продолжая знакомить сахалинцев с творчеством одного из самых ярких мастеров региона.
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