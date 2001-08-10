В Сахалинской библиотеке открыли выставку ко Всемирному дню книги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 апреля открылась книжная выставка, посвященная Всемирному дню книги и авторского права. Экспозиция, которая продлится до 18 мая 2025 года, включает два раздела: "Магия книги" и "Охрана авторских прав".

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, первый раздел выставки знакомит посетителей с историей книги, ее ролью в жизни человека и выдающимися личностями, связанными с книжным делом. Среди экспонатов - издание "Человек придумал книгу" Роберта Паля, где описана эволюция письменности от древних наскальных рисунков до современных алфавитов. Также представлен биобиблиографический словарь "Московские книжники" Сергея Уварова, рассказывающий о книготорговцах и букинистах Москвы XVIII-XX веков.

Особое внимание привлекает книга Ивана Сытина "Жизнь для книги", в которой известный издатель делится воспоминаниями о своей карьере и встречах с историческими фигурами, включая Николая II и Максима Горького. Альбом "Книги для гурманов" Михаила Сеславинского и Ольги Таракановой демонстрирует редкие издания и работы мастеров книжной графики конца XIX - начала XX века.

Второй раздел выставки посвящен актуальным вопросам авторского права. Здесь представлены такие издания, как "Коммерческое использование объектов авторского права" Р.Ш. Рахматулиной и "Авторское право в творческих индустриях в условиях цифровой экономики" Г.Ф. Шершневича. Эти книги раскрывают правовые аспекты использования литературных и художественных произведений в современном мире.

Выставка расположена в фойе зала отраслевой литературы на третьем этаже библиотеки. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-27.