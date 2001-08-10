В Северо-Курильском краеведческом музее открыли выставку "Слезы вулканов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 апреля в Северо-Курильском краеведческом музее открылась выставка под названием "Слезы вулканов", организованная по инициативе губернатора Сахалинской области. Экспозиция посвящена обсидиану и его значению в жизни древних жителей Сахалина и Курильских островов.
Обсидиан представляет собой уникальный минерал, имеющий разные названия в мифах и легендах различных культур. В Америке его называют "слезы апачей", в Закавказье - "обломки когтей Сатаны", а в Европе - "вассер-хризолит". В современном мире обсидиан известен как вулканическое стекло и чаще всего используется в качестве декоративного камня для создания украшений. Однако в древности его ценили за более практическое применение.
На Сахалине и Курильских островах люди начали использовать обсидиан более 20 тысяч лет назад. Благодаря своим химическим свойствам, этот минерал легко раскалывается, образуя острые пластины и отщепы. Древние мастера изготавливали из него ножи, наконечники стрел и другие орудия труда. Несмотря на наличие обсидиана в разных уголках мира, на Сахалине и Курилах не обнаружено месторождений этого минерала.
На открытии выставки Наталья Горохова, научный сотрудник отдела археологии Сахалинского областного краеведческого музея, рассказала о происхождении вулканического стекла и его разновидностях. В рамках мероприятия 16 и 17 апреля она провела две лекции: "Зачем археологу микроскоп?" и "Обсидиан в жизни древнего населения Сахалина и Курильских островов". Школьники смогли погрузиться в атмосферу древности и попробовать изготовить орудия из обсидиана, стругая кору с веток ивы.
Выставка "Слезы вулканов" будет доступна для посещения до 26 июня в Северо-Курильском краеведческом музее.
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