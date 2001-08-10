Сахалинские гимнастки завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Восход", где сахалинские спортсменки завоевали три серебряные и одну бронзовую медали. В турнире приняли участие более 500 гимнасток из 24 регионов России, соревнуясь в индивидуальных и групповых упражнениях.

Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, среди юниорок 2011 года рождения Диана Гижица заняла второе место в индивидуальном многоборье по программе кандидата в мастера спорта. Эмилия Ибрагимова (2012 г.р.) принесла области бронзу в той же категории. В групповых упражнениях две островные команды также поднялись на пьедестал: юные гимнастки 11-12 лет и юниорки 13-15 лет завоевали серебро.

Особых успехов добилась Виолетта Цой, выполнившая норматив мастера спорта России. Тренерский состав, включающий Светлану Майорову, Ксению Тихомирову и других специалистов, подготовил спортсменок к этим значимым соревнованиям. "Восход" стал важным этапом в подготовке гимнасток к предстоящим национальным и международным стартам.