Сахалинские гимнастки завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Восход", где сахалинские спортсменки завоевали три серебряные и одну бронзовую медали. В турнире приняли участие более 500 гимнасток из 24 регионов России, соревнуясь в индивидуальных и групповых упражнениях.
Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, среди юниорок 2011 года рождения Диана Гижица заняла второе место в индивидуальном многоборье по программе кандидата в мастера спорта. Эмилия Ибрагимова (2012 г.р.) принесла области бронзу в той же категории. В групповых упражнениях две островные команды также поднялись на пьедестал: юные гимнастки 11-12 лет и юниорки 13-15 лет завоевали серебро.
Особых успехов добилась Виолетта Цой, выполнившая норматив мастера спорта России. Тренерский состав, включающий Светлану Майорову, Ксению Тихомирову и других специалистов, подготовил спортсменок к этим значимым соревнованиям. "Восход" стал важным этапом в подготовке гимнасток к предстоящим национальным и международным стартам.
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