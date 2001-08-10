Сахалинский поэт Сергей Болотин представит новый сборник стихов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 апреля в Сахалинской областной библиотеке пройдет презентация нового поэтического сборника местного автора Сергея Болотина. Творческий вечер начнется в 18:00 в зале имени Чехова и объединит поэзию, музыку и театральные постановки.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, Сергей Болотин известен как активный участник литературных объединений "Интонация" и "Лира". В своем новом сборнике поэт раскрывает темы малой родины, любви и дружбы. Интересно, что в повседневной жизни автор работает детским психологом и готовит к выпуску отдельный сборник стихов для детей.

На презентации выступят не только сам автор, но и участники театральной студии "Счастливый случай" и творческого объединения "Интонация". Гости услышат стихи Болотина в разных интерпретациях - от классического чтения до музыкального исполнения. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.