Выставка в сахалинской библиотеке рассказывает о роли искусства в годы войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция рассказывает о том, как искусство стало духовным оружием, вдохновлявшим народ на подвиги.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, на выставке представлены 14 документов, которые формируют художественную летопись войны. Среди них - книга "10 картин о войне", где собраны работы известных отечественных художников. Каждое произведение сопровождается рассказом о его создателе и истории создания.

Посетители увидят знаменитые плакаты и картины, такие как "Беспощадно разгромим и уничтожим врага" Кукрыниксов и "Фашист пролетел" Аркадия Пластова. Последняя картина, по словам организаторов, не только повлияла на развитие советской живописи, но и сыграла роль в мировой истории - её показали на Тегеранской конференции в 1943 году, что способствовало открытию "второго фронта".

Выставка также включает репродукции картин "Письмо с фронта" Александра Лактионова и "Мать партизана" Сергея Герасимова. Экспозиция расположена в зале имени А.П. Чехова на втором этаже библиотеки и будет работать до конца июня.