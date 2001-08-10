Выставка в сахалинской библиотеке рассказывает о роли искусства в годы войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция рассказывает о том, как искусство стало духовным оружием, вдохновлявшим народ на подвиги.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, на выставке представлены 14 документов, которые формируют художественную летопись войны. Среди них - книга "10 картин о войне", где собраны работы известных отечественных художников. Каждое произведение сопровождается рассказом о его создателе и истории создания.
Посетители увидят знаменитые плакаты и картины, такие как "Беспощадно разгромим и уничтожим врага" Кукрыниксов и "Фашист пролетел" Аркадия Пластова. Последняя картина, по словам организаторов, не только повлияла на развитие советской живописи, но и сыграла роль в мировой истории - её показали на Тегеранской конференции в 1943 году, что способствовало открытию "второго фронта".
Выставка также включает репродукции картин "Письмо с фронта" Александра Лактионова и "Мать партизана" Сергея Герасимова. Экспозиция расположена в зале имени А.П. Чехова на втором этаже библиотеки и будет работать до конца июня.
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