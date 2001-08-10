Сахалинский клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке стартовало новое направление мастер-классов "Вышивка крестиком и лентами: учимся вместе!" в рамках клуба "Рукодельница". Первое занятие, посвященное вышивке лентами, состоялось 5 апреля и собрало начинающих рукодельниц.

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, мастерицы и волонтеры клуба Лариса Пескова и Людмила Абросимова провели участников через все этапы вышивки, начиная с базовых техник. Мастер-классы проходят каждую субботу, где участники не только практикуются, но и изучают теорию и историю различных техник вышивки. Для этого они используют книги и журналы из фонда библиотеки, такие как "Вышивка лентами без слёз" Анастасии Медведевой, "Вышивка лентами" Юлии Журбы и "Самые красивые цветы для вышивки лентами" Людмилы Невзгодиной.

Следующая встреча запланирована на 12 апреля в зале каталогов СахОУНБ на третьем этаже. Начало в 12:00. Подробности о занятиях можно узнать по телефону +7(4242)45-25-27.