Экспонаты Российско-Китайских игр заняли место в сахалинском Музее медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей медведя на Сахалине пополнил свои фонды уникальными экспонатами, связанными с IV Российско-Китайскими молодёжными зимними играми. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, в выставочном центре музея книги Чехова прошла торжественная церемония передачи коллекции сувениров, спортивной атрибутики и наград, которые стали частью истории региона.

Знаковое событие международного масштаба состоялось на Сахалине с 8 по 14 января 2025 года. Талисманами игр стали бурый медведь, символизирующий Россию, и большая панда — национальный символ Китая. Теперь фигурки мишек, костюмы с их изображением, сувениры и комплект наград украсили экспозицию Музея медведя. Руководитель отдела по делам архивов и музеев Константин Гончаров отметил, что эти предметы стали символом дружбы между двумя странами и важной частью истории островного региона.

В церемонии передачи экспонатов участвовали министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов и директор музея книги Чехова Евгения Фирсова. Перед подписанием документов Подшивалов осмотрел экспозиции Музея медведя, включая новый проект "Мишка-герой", реализованный совместно с компанией "Сахалинская Энергия". Министр подчеркнул, что культура и спорт в регионе тесно связаны, и выразил надежду, что посетители музея смогут узнать об истории игр через представленные экспонаты.

Евгения Фирсова, директор музея книги Чехова, выразила уверенность, что с появления этой коллекции начинается новое направление в сотрудничестве. Она также отметила, что спортивная жизнь Сахалинской области активно развивается, и важно сохранить её историю для будущих поколений. Теперь каждый желающий может познакомиться с сувенирной коллекцией IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр — экспозиция в Музее медведя стала постоянной.