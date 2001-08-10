Экспонаты Российско-Китайских игр заняли место в сахалинском Музее медведя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Музей медведя на Сахалине пополнил свои фонды уникальными экспонатами, связанными с IV Российско-Китайскими молодёжными зимними играми. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, в выставочном центре музея книги Чехова прошла торжественная церемония передачи коллекции сувениров, спортивной атрибутики и наград, которые стали частью истории региона.
Знаковое событие международного масштаба состоялось на Сахалине с 8 по 14 января 2025 года. Талисманами игр стали бурый медведь, символизирующий Россию, и большая панда — национальный символ Китая. Теперь фигурки мишек, костюмы с их изображением, сувениры и комплект наград украсили экспозицию Музея медведя. Руководитель отдела по делам архивов и музеев Константин Гончаров отметил, что эти предметы стали символом дружбы между двумя странами и важной частью истории островного региона.
В церемонии передачи экспонатов участвовали министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов и директор музея книги Чехова Евгения Фирсова. Перед подписанием документов Подшивалов осмотрел экспозиции Музея медведя, включая новый проект "Мишка-герой", реализованный совместно с компанией "Сахалинская Энергия". Министр подчеркнул, что культура и спорт в регионе тесно связаны, и выразил надежду, что посетители музея смогут узнать об истории игр через представленные экспонаты.
Евгения Фирсова, директор музея книги Чехова, выразила уверенность, что с появления этой коллекции начинается новое направление в сотрудничестве. Она также отметила, что спортивная жизнь Сахалинской области активно развивается, и важно сохранить её историю для будущих поколений. Теперь каждый желающий может познакомиться с сувенирной коллекцией IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр — экспозиция в Музее медведя стала постоянной.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:36 4 Апреля Курильчанку будут судить за пять ударов ножом
12:22 4 Апреля В Южно-Сахалинске стартовала регистрация на полумарафон
12:11 3 Апреля В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка "Художники Сахалина"
14:00 3 Апреля Военнослужащие проводят плановые занятия по огневой подготовке в Сахалинской области
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
Выбор редакции
- 09:55 Сегодня Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 Вчера Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
- 11:45 7 Апреля Молодые таланты со всей России соберутся на Сахалине для участия в творческом турнире
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?