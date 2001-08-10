Сахалинская библиотека запускает фотоконкурс "Сахалинские первоцветы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная библиотека Сахалинской области объявила о старте фотоконкурса "Сахалинские первоцветы", который пройдет с 8 апреля по 16 мая 2025 года. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, конкурс призван привлечь внимание к бережному отношению к природе и показать уникальную красоту островного региона через искусство фотографии.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить распечатанную на глянцевой фотобумаге работу формата А4, соответствующую тематике, и заполнить заявку. Каждый участник может представить не более двух фотографий. Прием работ проходит в Центре международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, расположенном на втором этаже.
Итоги конкурса организаторы подведут 26 мая. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-47. Фотоконкурс "Сахалинские первоцветы" станет отличной возможностью для жителей региона продемонстрировать свое мастерство и любовь к природе.
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