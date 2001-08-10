В главной библиотеке Сахалина рассказали о творчестве Юрия Васнецова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
7 апреля в главной библиотеке Сахалина состоялась лекция из цикла «Беседы о русских художниках», посвященная 125-летию со дня рождения Юрия Васнецова. Мероприятие собрало участников группы дневного пребывания Центра социального обслуживания населения, которые узнали о жизни и творческом пути выдающегося советского художника. Гости также ознакомились
Как рассказали ТИА «Острова» организаторы мероприятия, среди экспонатов выставки — редкие издания книг, рассказывающих о творчестве художника. Особое внимание привлекает самое раннее издание «Юрий Алексеевич Васнецов» (1961) и книга большого формата «Русская сказка в творчестве Ю. А. Васнецова» (1971). Также представлен каталог выставки 1985 года, демонстрирующий Васнецова не только как иллюстратора, но и как живописца, создавшего пейзажи, портреты и натюрморты. Книга «Семейный архив. «Юрий Васнецов» (2015) раскрывает историю страны через письма художника, написанные в период с 1930 по 1970 год.
Экспозиция продлится до 30 мая и будет доступна для посетителей в зале имени А. П. Чехова на втором этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Юрий Васнецов, известный своими иллюстрациями к сказкам, стал символом детства для нескольких поколений. Его работы отражают многовековые национальные традиции и остаются важной частью культурного наследия России. Посетители выставки смогут глубже погрузиться в мир его творчества и узнать новые факты из жизни мастера.
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