Молодые таланты со всей России соберутся на Сахалине для участия в творческом турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалин впервые станет площадкой для проведения XIII Всероссийского открытого творческого турнира "Искусство. Молодость. Талант". Мероприятие, которое ранее проходило как Малые Дельфийские игры, с 2019 года получило статус федерального проекта. Участники из разных регионов России поборются за медали и дипломы в номинациях, охватывающих хореографию, вокал, цирковое искусство и другие направления.

Организаторами турнира выступили Сахалинское региональное отделение Национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России "Интеграция" и Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных программ "Рустика". Как рассказали ТИА "Острова" в оргкомитете, основой турнира станет принцип "честного и открытого соревнования". Жюри будет оценивать выступления участников публично, а после каждого этапа проведут круглые столы для обсуждения представленных номеров.

В программе турнира заявлены такие номинации, как "Хореография", "Вокал", "Цирковое искусство", "Инструментальная музыка", "Художественное слово", а также "Декоративно-прикладное творчество" и "Изобразительное творчество". Участники смогут продемонстрировать свои таланты в сольных и коллективных выступлениях. Оценивать их будут ведущие эксперты в сфере культуры и искусства из России и Беларуси, включая артистку белорусской эстрады Сандру Зылыкову, педагога-хореографа Наталью Гущину и заслуженного работника культуры РФ Нину Семёнову.

Гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся 10 апреля 2025 года. Лучшие участники получат золотые, серебряные и бронзовые медали, а также дипломы I, II и III степени. Организаторы подчеркивают, что турнир станет не только соревнованием, но и площадкой для обмена опытом и творческого роста молодых талантов.