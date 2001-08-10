Документальный фильм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На фестивале "Неизвестная Россия" состоялась премьера сахалинского документального фильма "Назад в Ноглики", созданного режиссером Дарьей Агиенко. Фильм рассказывает о жизни Зои, представительницы народа нивхов, которая живет в Ногликах, работает в газете, растит детей и собирает истории своего народа. Главная героиня записывает предания нивхов, иллюстрирует их и публикует в социальных сетях, стремясь сохранить уникальное культурное наследие.

Работа над проектом началась в 2022 году, но активная фаза съемок стартовала только в 2023-м после получения федеральной поддержки. К сахалинской команде, в которую вошли режиссер Дарья Агиенко и оператор Виктор Ким, присоединились московские коллеги: режиссер и продюсер Дарья Разумникова, а также сценарист Леонид Рыбаков. За время работы над фильмом группа четыре раза выезжала в Ноглики, чтобы запечатлеть повседневную жизнь героини. Особое внимание зрителей привлекла сцена с участием Владимира Санги, известного сахалинского деятеля культуры. После показа зрители задавали вопросы о жизни на острове и традициях нивхов, включая шутливые вопросы о собачьих упряжках.

Фильм получил прокатное удостоверение благодаря усилиям продюсера и теперь может демонстрироваться публично. Московская часть команды продолжает продвигать картину на фестивалях, а также планирует организовать показы на Сахалине. Проект был реализован при поддержке Фонда регионального кино и Союза кинематографистов России. По словам создателей, это простая, но важная история о человеке, который находит опору в своих корнях и посвящает себя сохранению культуры своего народа.