Документальный фильм "Назад в Ноглики" представили на фестивале "Неизвестная Россия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На фестивале "Неизвестная Россия" состоялась премьера сахалинского документального фильма "Назад в Ноглики", созданного режиссером Дарьей Агиенко. Фильм рассказывает о жизни Зои, представительницы народа нивхов, которая живет в Ногликах, работает в газете, растит детей и собирает истории своего народа. Главная героиня записывает предания нивхов, иллюстрирует их и публикует в социальных сетях, стремясь сохранить уникальное культурное наследие.
Работа над проектом началась в 2022 году, но активная фаза съемок стартовала только в 2023-м после получения федеральной поддержки. К сахалинской команде, в которую вошли режиссер Дарья Агиенко и оператор Виктор Ким, присоединились московские коллеги: режиссер и продюсер Дарья Разумникова, а также сценарист Леонид Рыбаков. За время работы над фильмом группа четыре раза выезжала в Ноглики, чтобы запечатлеть повседневную жизнь героини. Особое внимание зрителей привлекла сцена с участием Владимира Санги, известного сахалинского деятеля культуры. После показа зрители задавали вопросы о жизни на острове и традициях нивхов, включая шутливые вопросы о собачьих упряжках.
Фильм получил прокатное удостоверение благодаря усилиям продюсера и теперь может демонстрироваться публично. Московская часть команды продолжает продвигать картину на фестивалях, а также планирует организовать показы на Сахалине. Проект был реализован при поддержке Фонда регионального кино и Союза кинематографистов России. По словам создателей, это простая, но важная история о человеке, который находит опору в своих корнях и посвящает себя сохранению культуры своего народа.
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