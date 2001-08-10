В Южно-Сахалинске обсудят книгу о Леониде Смирных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 апреля в Сахалинской областной библиотеке состоится обсуждение книги "Здравствуй, комбат!" о герое Великой Отечественной войны Леониде Смирных. Как сообщает ТИА "Острова", мероприятие приурочено к 80-летию Победы и пройдет в рамках клуба "Народный сахалинский гид".

Книга Анатолия Спиридонова рассказывает о подвиге командира стрелкового батальона Леонида Смирных, участвовавшего в августе 1945 года в освобождении Южного Сахалина. "Это уникальное издание сохраняет память о героизме наших земляков", - отметили в библиотеке.

Как рассказали ТИА "Острова" организаторы, встреча начнется в 18:00 в Добро.Центре на третьем этаже библиотеки. Все желающие смогут познакомиться с историей подвига Героя Советского Союза и обсудить значение сохранения памяти о событиях 1945 года.