В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал Южно-Сахалинска теперь не только место отправления и прибытия, но и пространство для знакомства с искусством местных художников. В рамках проекта "Художники Сахалинской области", инициированного губернатором Валерием Лимаренко, пассажиры могут увидеть обновленную экспозицию выставки, где представлены 27 новых работ сахалинских мастеров. Все произведения посвящены природной красоте острова, от живописных бухт до уникальных обитателей флоры и фауны.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", экспозиция подготовлена совместно с музеем книги А.П. Чехова и включает работы в различных техниках: от изящных гравюр и акварельных пейзажей до насыщенных акриловых холстов и реалистичных масляных натюрмортов. Среди авторов - известные сахалинские художники, чьи произведения позволяют взглянуть на регион с новой стороны. Руководитель службы развития производственной системы и качества Елена Старовойт отметила, что искусство помогает сделать путешествие запоминающимся и знакомит гостей с уникальной культурой Сахалина.

Выставка расположена на втором этаже аэровокзала и доступна для посетителей в часы его работы. Проект не только популяризирует творчество местных мастеров, но и поддерживает их, делая искусство доступным для широкой аудитории. Это часть более масштабной инициативы, направленной на продвижение культурного наследия региона. Пассажиры смогут оценить как величественные пейзажи мыса Птичий и Слепиковского маяка, так и динамичные изображения местной фауны, включая чаек и енотов.