В Сахалинской библиотеке открылась выставка памяти Игоря Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной библиотеке Сахалинской области 2 апреля открылась выставка "Нужно оставаться человеком", посвященная 75-летию со дня рождения бывшего губернатора Игоря Фархутдинова, который руководил регионом с 1995 по 2003 год. Мероприятие собрало коллег, работавших с ним в разные годы, студентов Технического нефтегазового института и Политехнического колледжа СахГУ, а также активных читателей библиотеки. Участники подчеркнули значительный вклад Фархутдинова в развитие региона, особенно в сфере культуры и законодательства.

Как рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия, исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова отметила важность его законодательного наследия. Особое внимание она уделила программе по изданию социально значимой краеведческой литературы, запущенной в 2003 году. Эта инициатива значительно обогатила библиотечный фонд региона. Выступающие, включая бывшего руководителя секретариата губернатора Александра Бурыкина и доктора экономических наук Виталия Елизарьева, единодушно отметили трудолюбие, харизму и бескомпромиссность Фархутдинова.

Завершилось мероприятие обзором экспозиции, проведенным специалистом отдела краеведения СахОУНБ Валентиной Синенко. На выставке представили личные вещи, награды и документы, демонстрирующие многогранность личности Фархутдинова. Раздел "С благодарностью помним" наглядно показал, какую значимую роль он сыграл в истории региона: его имя увековечено в названиях географических объектов, спортивных соревнований и скульптурных произведениях. Участники выразили уверенность, что память о нем сохранится в сердцах сахалинцев.