В Южно-Сахалинске стартовал креативный проект для развития местных талантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке стартовал проект "Гений места", объединивший молодых островных художников. Как сообщает ТИА "Острова", первая встреча участников 1 апреля была посвящена созданию уникальной серии открыток, отражающих самобытность библиотечной среды.

Молодые творцы познакомились с пространством библиотеки, включая фонд редких документов. "Это погружение поможет художникам создать аутентичные эскизы, вдохновленные атмосферой нашего учреждения", - рассказали организаторы. Участники обсудили планы на год и технику выполнения работ в современном графическом стиле.

Как стало известно ТИА "Острова", проект "Гений места" реализуется в рамках стратегии устойчивого развития с акцентом на креативные индустрии. "Мы создаем инфраструктуру для раскрытия талантов, используя человеко-ориентированный подход", - отметили в библиотеке. Проект предполагает инклюзивные форматы работы с творческой молодежью региона.