Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2025
Сейчас 07:18
84,55|91,20
Жителей Смирныховского района предупреждают о лавиноопасной опасности
17:01, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске стартовал креативный проект для развития местных талантов

В Южно-Сахалинске стартовал креативный проект для развития местных талантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке стартовал проект "Гений места", объединивший молодых островных художников. Как сообщает ТИА "Острова", первая встреча участников 1 апреля была посвящена созданию уникальной серии открыток, отражающих самобытность библиотечной среды.

Молодые творцы познакомились с пространством библиотеки, включая фонд редких документов. "Это погружение поможет художникам создать аутентичные эскизы, вдохновленные атмосферой нашего учреждения", - рассказали организаторы. Участники обсудили планы на год и технику выполнения работ в современном графическом стиле.

Как стало известно ТИА "Острова", проект "Гений места" реализуется в рамках стратегии устойчивого развития с акцентом на креативные индустрии. "Мы создаем инфраструктуру для раскрытия талантов, используя человеко-ориентированный подход", - отметили в библиотеке. Проект предполагает инклюзивные форматы работы с творческой молодежью региона.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?