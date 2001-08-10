В Южно-Сахалинске стартовал креативный проект для развития местных талантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной библиотеке стартовал проект "Гений места", объединивший молодых островных художников. Как сообщает ТИА "Острова", первая встреча участников 1 апреля была посвящена созданию уникальной серии открыток, отражающих самобытность библиотечной среды.
Молодые творцы познакомились с пространством библиотеки, включая фонд редких документов. "Это погружение поможет художникам создать аутентичные эскизы, вдохновленные атмосферой нашего учреждения", - рассказали организаторы. Участники обсудили планы на год и технику выполнения работ в современном графическом стиле.
Как стало известно ТИА "Острова", проект "Гений места" реализуется в рамках стратегии устойчивого развития с акцентом на креативные индустрии. "Мы создаем инфраструктуру для раскрытия талантов, используя человеко-ориентированный подход", - отметили в библиотеке. Проект предполагает инклюзивные форматы работы с творческой молодежью региона.
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