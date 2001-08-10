Сахалинская библиотека провела литературную

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 апреля состоялась вторая игра из цикла "Литературная мафия", посвященная повести Николая Гоголя "Вий". Участники мероприятия, среди которых были держатели Пушкинской карты, погрузились в мистическую атмосферу произведения, где классические роли "мафии" и "мирных жителей" трансформировались в персонажей гоголевской истории. Каждый раунд дополнялся цитатами из повести, что добавило игре глубины и интерактивности.

Как рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия, уникальные способности персонажей, таких как Вий, Панночка, Сотник и Хома Брут, сделали игровой процесс более захватывающим. Темные силы противостояли литературным героям, а решения игроков напрямую влияли на развитие сюжета. Это позволило участникам не только насладиться игрой, но и глубже познакомиться с классическим произведением. Игра вызвала живой интерес у поклонников литературы и зарекомендовала себя как яркий пример интеллектуального досуга.

Следующая игра из цикла "Литературная мафия" состоится 6 мая в 18:00 в молодежном центре "Универсалка". Билеты доступны для приобретения по Пушкинской карте. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: +7 (4242) 45-25-26, 45-25-21. Организаторы обещают новую тематическую программу, которая продолжит знакомить участников с шедеврами мировой литературы в необычном формате.