На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка "Издания военных лет 1941-1945 гг.", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает уникальные издания из фонда особо ценных и редких документов, такие как сборник В.П. Беляева "Варвары с моноклями: немцы в Польше", произведение И. Эренбурга "Война: июнь 1941 г. - апрель 1942 г." и другие материалы, отражающие дух эпохи. Эти книги не только сохраняют историческую ценность, но и демонстрируют роль печатного слова в годы войны.
Как рассказали ТИА "Острова" сотрудники СахОУНБ, коллекция "Издания военных лет (1941-1945 гг.)" является одной из 15 книжных коллекций фонда особо ценных документов библиотеки. Она представляет особый интерес для исследователей истории издательского дела и тематического содержания книг того времени. В годы войны книги становились наставниками и помощниками, помогая бойцам осваивать военное дело, находить ответы на насущные вопросы и поддерживать боевой дух. Они сопровождали людей на фронте и в тылу, став символом общей цели - победы над врагом.
Выставка расположена в зале каталогов на втором этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и продлится до 15 мая. Посетители смогут познакомиться с уникальными изданиями, которые раскрывают значимость печатного слова в трудные годы войны. Эта экспозиция станет важным событием для всех, кто интересуется историей и культурным наследием военного времени.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Камчатке неизвестный расстрелял машину, в которой были дети
09:13 Сегодня Госавтоинспекция выявила 140 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
09:23 Сегодня В Сахалинские библиотеки передали книги "Чудесная экспедиция Лап Лапыча"
- 10:04 Сегодня Сахалинский суд вынес приговор иностранцу за попытку дачи взятки сотруднику полиции
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 10:07 Вчера На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий
- 09:55 31 Марта Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?