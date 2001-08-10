На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка "Издания военных лет 1941-1945 гг.", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает уникальные издания из фонда особо ценных и редких документов, такие как сборник В.П. Беляева "Варвары с моноклями: немцы в Польше", произведение И. Эренбурга "Война: июнь 1941 г. - апрель 1942 г." и другие материалы, отражающие дух эпохи. Эти книги не только сохраняют историческую ценность, но и демонстрируют роль печатного слова в годы войны.

Как рассказали ТИА "Острова" сотрудники СахОУНБ, коллекция "Издания военных лет (1941-1945 гг.)" является одной из 15 книжных коллекций фонда особо ценных документов библиотеки. Она представляет особый интерес для исследователей истории издательского дела и тематического содержания книг того времени. В годы войны книги становились наставниками и помощниками, помогая бойцам осваивать военное дело, находить ответы на насущные вопросы и поддерживать боевой дух. Они сопровождали людей на фронте и в тылу, став символом общей цели - победы над врагом.

Выставка расположена в зале каталогов на втором этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и продлится до 15 мая. Посетители смогут познакомиться с уникальными изданиями, которые раскрывают значимость печатного слова в трудные годы войны. Эта экспозиция станет важным событием для всех, кто интересуется историей и культурным наследием военного времени.