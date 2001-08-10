Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча юных участников проекта "Английский на подушках", посвящённая Неделе детской книги. Гости мероприятия не только познакомились с выставкой "История с продолжением" и узнали о книгах-юбилярах 2025 года, но и окунулись в мир классической литературы благодаря интерактивному чтению "Alice in Wonderland".
Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, постоянный волонтёр проекта Шэрил Уитфилд прочла детям отрывок из знаменитой книги Льюиса Кэрролла на английском языке. Эта история празднует своё 160-летие со дня первого издания. Ребята активно обсуждали сюжет, расширяя свой словарный запас и углубляя понимание произведения. После литературного часа участники смогли проявить творческие навыки на мастер-классе по оригами, где создали бумажных кроликов - символичных персонажей, связанных с историей Алисы.
Следующая встреча в рамках проекта "Английский на подушках" запланирована на апрель 2025 года. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону +7 (4242) 45-25-47. Такие мероприятия помогают детям не только приобщаться к чтению, но и развивать интерес к изучению иностранных языков в увлекательной форме.
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