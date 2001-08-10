Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Северо-Курильском краеведческом музее готовится к открытию уникальная выставка "Чеховские места в произведениях сахалинских художников. Тамара Королёва". В юбилейный год писателя жители Парамушира, где сам Чехов никогда не бывал, смогут увидеть художественное воплощение мест, описанных в его книге "Остров Сахалин".
Как сообщает ТИА "Острова", экспозиция представляет собой визуальное путешествие по страницам знаменитой чеховской книги через работы известной сахалинской художницы Тамары Королёвой. "В картинах из фондов нашего музея запечатлены бытовые сцены и пейзажи сахалинской жизни конца XIX века, которые точно передают атмосферу чеховских описаний", - рассказали в музее книги Чехова.
Выставка откроется 5 апреля при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела и будет работать до 4 мая. Это уже не первый передвижной проект музея, позволяющий жителям отдалённых районов Сахалинской области познакомиться с художественной интерпретацией чеховского наследия. Особенность новой экспозиции - возможность увидеть Сахалин глазами талантливой островной художницы, чьи работы стали своеобразным мостом между литературным текстом и визуальным искусством.
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