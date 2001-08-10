В Южно-Сахалинске открывается персональная выставка художницы Марианны Ерёминой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске готовится к открытию персональная выставка художницы Марианны Ерёминой под названием "Неизвестный художник". Экспозиция предлагает зрителям не только познакомиться с творчеством автора, но и поразмышлять о природе художественного признания.
Как сообщает ТИА "Острова", выставка получила провокационное название, которое отражает творческий путь Ерёминой и ставит перед зрителями важные вопросы. "Что делает художника узнаваемым? Когда личное творчество становится достоянием общества?" - этими вопросами предлагает задаться автор через свои работы.
Марианна Ерёмина создает особые живописные полотна, где пейзажи наполнены глубокими эмоциями. "В её работах чувствуется дыхание природы, игра света и особая лирическая атмосфера", - рассказали ТИА "Острова" организаторы выставки. Художница, родившаяся в Казахстане и учившаяся в Пензе, впитала в своё творчество впечатления от разных мест, где ей довелось жить.
Выставка откроется в ближайшие дни. Все желающие могут получить дополнительную информацию по телефону 30-10-45. Экспозиция обещает стать значимым культурным событием для ценителей современной живописи на Сахалине.
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