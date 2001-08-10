В Южно-Сахалинске откроется выставка к юбилею Игоря Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 апреля в Сахалинской областной библиотеке откроется выставка, посвященная юбилею Игоря Фархутдинова. Экспозиция «Нужно оставаться человеком» представит редкие документы, фотографии и личные вещи, раскрывающие разные стороны жизни бывшего губернатора Сахалинской области.

Как сообщает ТИА «Острова», посетители увидят не только официальные награды и дипломы, но и материалы, связанные с увлечениями Фархутдинова. Среди экспонатов – спортивные трофеи, семейные фото и видеохроника из коллекции кинозала «Подвигом славны мои земляки».

В открытии примут участие известные сахалинцы: вице-президент Сахалинского Фонда культуры Валерий Белоносов, экономист Александр Бурыкин и директор ИА «Спектр» Людмила Машукова. «Выставка поможет по-новому взглянуть на вклад Игоря Павловича в развитие региона», – рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе библиотеки.

Экспозиция будет работать в фойе первого этажа СахОУНБ до 25 апреля. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-37.