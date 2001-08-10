Школьники Южно-Сахалинска приняли участие в квизе о жизни изобретателя Можайского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта в Сахалинской областной научной библиотеке состоялся исторический квиз, посвященный 200-летию со дня рождения Александра Можайского - контр-адмирала, путешественника и создателя первых летательных аппаратов. Учащиеся 7 класса школы №4 познакомились с биографией выдающегося изобретателя и проверили свои знания в специальной викторине.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие включало познавательную лекцию о достижениях Можайского и интерактивную часть. Школьники активно искали ответы на вопросы викторины в электронной коллекции "Россия в лицах", изучая специальный раздел, посвященный пионеру авиации.

Особый интерес у участников вызвали факты о разработке Можайским первого в России летательного аппарата тяжелее воздуха. Специалисты библиотеки отметили, что подобные мероприятия помогают молодежи в увлекательной форме узнавать о вкладе российских ученых и изобретателей в развитие мировой науки и техники.