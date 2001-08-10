Хореографический ансамбль из Сахалинской области завоевал Гран-при на международном фестивале в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 по 26 марта 2025 года в многомиллионном городе Яньцзи в Китае проходит XII Международный конкурс-фестиваль "Ритмы дружбы", на котором хореографический ансамбль из Анивы "Арлекино" (руководитель Сергей Корягин) продемонстрировал свои лучшие номера, пишет astv.ru.

"Мы рады сообщить, что ансамбль "Арлекино" получил диплом Гран-при. Это заслуженное признание их труда и таланта. Поздравляем коллектив с этим замечательным достижением и желаем дальнейших побед и успехов на сцене. Вы - настоящие звездочки", - говорят в Анивской централизованной клубной системе.