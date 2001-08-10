Сахалинцам рассказали о внутренней гармонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семинар, направленный на глубокий самоанализ мыслей, эмоций, поступков и мотивов, состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 марта. Мероприятие прошло в рамках проекта "Найди себя", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертом выступила дипломированный специалист в сфере подсознания, энергокоуч Альенда Уткина. В ходе семинара она представила участникам практические методики достижения целей, которые помогают не только двигаться к желаемым результатам, но и сохранять внутреннюю гармонию. Основное внимание было уделено безопасному и эффективному пути к позитивным изменениям в жизни.

В завершение встречи участники приняли участие в медитации, которая помогла им закрепить полученные знания и настроиться на дальнейшую работу над собой. По словам эксперта, медитативная практика помогает расслабиться, освободить разум от лишних мыслей и напомнить, что настоящие изменения начинаются изнутри.