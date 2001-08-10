Открылась выставка памяти сахалинского художника Владимира Милославского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Курильском краеведческом музее открылась уникальная выставка "Музейный художник", посвященная творческому наследию Владимира Милославского, чье имя широко известно в культурных кругах Сахалинской области. Этот передвижной проект музея книги Чехова впервые представили на Кунашире, подчеркивая важность культурного обмена между муниципалитетами островного региона.

Как стало известно ТИА "Острова", выставка открылась 20 марта при поддержке министерства культуры и архивного дела области. Владимир Николаевич Милославский, проработавший много лет музейным художником, создал десятки выставок и их декораций. Особое место в его творчестве занимает работа над архитектурным решением выставки музея книги Чехова в 1995 году, посвященной 100-летию выхода книги "Остров Сахалин". Сегодня фонды музея хранят более 50 живописных и графических произведений мастера.

"Партнерство между муниципалитетами демонстрирует важность единства для развития всей островной области, а передвижные выставочные проекты укрепляют культурные связи региона", - подчеркнул мэр Южно-Курильского муниципального округа Павел Гомилевский.

Заместитель директора музея книги Чехова Ирина Романенко отметила символичность открытия выставки накануне Дня работника культуры, поскольку Милославский внес значительный вклад в развитие изобразительного искусства региона. Первую экскурсию по экспозиции провела специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Анастасия Ким. Выставка будет доступна для посетителей до 23 апреля 2025 года.