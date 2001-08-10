На Сахалине празднуют юбилей известного нивхского писателя и общественного деятеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском краеведческом музее заработала масштабная выставка, посвященная 90-летнему юбилею известного нивхского писателя и общественного деятеля Владимира Михайловича Санги. Экспозиция рассказывает о богатой биографии юбиляра и его неоценимом вкладе в сохранение культуры коренных народов острова.

Владимир Михайлович появился на свет 18 марта 1935 года в нивхском стойбище Набиль на севере Сахалина. Воспитанный бабушкой и матерью, он с детства погрузился в мир народных преданий и легенд своего народа. После окончания школы-интерната в Ногликах будущий писатель поступил на подготовительное отделение факультета народов Крайнего Севера Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Именно там раскрылся его литературный дар, а также возникла идея создания современной нивхской письменности.

"Я хотел создать письменность на базе современной русской графики. И у меня получилось", – рассказал Владимир Санги.

После возвращения на родину писатель активно собирал фольклорный материал по всему Сахалину. Эти исследования помогли ему глубже понять взаимосвязь человека и природы, что отразилось в его произведениях. Он создал множество романов, повестей, рассказов и очерков, где затрагивал вечные темы мужества, чести и связи с родной землей. По словам директора краеведческого музея Юрия Алина, который поздравил писателя с юбилеем, "его творчество помогает не только сохранять, но и развивать культуру коренных народов".

На выставке представлены уникальные документы, фотографии из фондов музея и личные вещи автора. Организаторы воссоздали интерьер рабочего кабинета писателя, основываясь на воспоминаниях самого Владимира Михайловича и его старшего сына Позвейна. Посетить экспозицию можно до 21 апреля.

Владимир Санги не ограничился художественным творчеством – он разработал правила нивхской орфографии и создал учебные пособия для изучения языка. Его труды перевели на множество языков мира. В 2015 году одна из звезд в созвездии Рыб получила название в честь писателя. Созданные им письменность и литература стали важнейшим источником для изучения культуры коренных народов Севера.