В Южно-Сахалинске пройдет конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 марта 2025 года с 12:00 до 18:30 в зале Сахалинского областного центра народного творчества, по адресу г. Южно-Сахалинске, проспект Победы, 24, состоится II Открытый конкурс флейтистов «Волшебная флейта». Учредителем и организатором конкурса является МБУДО «Детская музыкальная школа №5 города Южно-Сахалинска», рассказали ТИА "Острова" в музыкальной школе.

В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ, ДШИ Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Поронайска и студенты Сахалинского колледжа искусств.

В настоящее время развитие классов духовых инструментов находится в приоритете у Правительства РФ. В Сахалинской области большой потенциал педагогов и учеников, играющих на духовом инструменте - флейта, и появление ещё одной творческой площадки, где они могут проявить себя как солисты, вызывает неподдельный интерес.

«Детской музыкальной школой №5» города Южно-Сахалинска был создан конкурс «Волшебная флейта» для популяризации духового инструмента среди школьников, для развития сценического навыка и конкурсной практики у юных исполнителей на флейте, для привлечения разного уровня начинающих музыкантов и поддержки профессионального общения среди преподавателей по классу флейты.

В марте 2024 года дебют открытого школьного конкурса флейтистов «Волшебная флейта» был положительно оценен участниками и преподавателями ДМШ и ДШИ Сахалинской области.