Сахалинцам предлагают написать эссе по повести "А зори здесь тихие…" на китайском языке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продолжается прием заявок на участие в международном конкурсе эссе «А зори здесь тихие...» по повести Бориса Васильева, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Конкурс организован главной библиотекой Сахалина при поддержке Харбинского педагогического университета КНР и призван укрепить культурные связи между молодыми поколениями России и Китая через осмысление общей исторической памяти.
К участию приглашаются студенты Харбинского педагогического университета и других учебных заведений КНР, а также учащиеся средних и высших учебных заведений Сахалинской области, изучающие китайский язык. Все участники смогут представить свои творческие работы как на русском, так и на китайском языках.
Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 20 апреля 2025 года по электронной почте: [email protected]. Имена победителей станут известны 25 апреля. Их ждут памятные подарки и благодарственные письма.
Организаторы конкурса отмечают, что проект направлен на формирование патриотических чувств у молодежи через уважение к историческому прошлому, расширение исторических знаний средствами культуры, а также на развитие международного сотрудничества в образовательной и культурной сферах.
Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-47.
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