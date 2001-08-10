Юным сахалинцам рассказали о традиционной русской игрушке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Занятие «Русская игрушка» из цикла культурно-просветительной программы «Русская традиционная художественная культура» 15 марта прошло в главной библиотеке островного региона. Слушателями стали участники образцового фольклорного ансамбля «Туесок» вместе с родителями и заинтересованные читатели СахОУНБ, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.
Дети и взрослые, интересующиеся русской культурой и народным искусством, познакомились с основными типами традиционной игрушки. На лекции были представлены книги Галины и Марии Дайн из серии «Игрушка в культуре России» и другие издания из фонда библиотеки.
Кроме прочего, гостям были продемонстрированы настоящие глиняные и деревянные игрушки, которые можно было рассмотреть вблизи и потрогать руками. Особенно понравились участникам мероприятия богородская деревянная игрушка с движением – «Кузнецы» и «Репка», а также тряпичная кукла-перевёртыш. В самом конце занятия можно было поиграть в бирюльки.
Подобные мероприятия проводятся в зале им. А.П.Чехова (2-й этаж СахОУНБ) для организованных групп регулярно. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-46.
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