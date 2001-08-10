Тихоокеанское
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14:18, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут о Пекинской опере

Сахалинцам расскажут о Пекинской опере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Феномен грим-маски артистов Пекинской оперы», приуроченная ко Всемирному дню театра, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 марта. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалист библиотеки Мане Оганесян раскроет тайны символизма масок и костюмов Пекинской оперы, Гости также узнают захватывающие истории, воплощаемые артистами в представлениях.

Завершит лекцию мастер-класс по росписи грим-масок, где участники смогут проявить своё творчество и создать уникальные изделия.

Мероприятие пройдет в Информационном центре международного сотрудничества (второй этаж СахОУНБ). Возрастное ограничение 14+. Количество мест на мастер-класс ограничено. Запись по телефону +7(4242)45-25-47.

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