Сахалинцев приглашают в путешествие по многоязычному миру детской классики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка детских книг на иностранных языках «История с продолжением» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 17 марта. Она приурочена к празднованию Всероссийской недели детской книги, которая пройдет с 22 по 30 марта 2025 года при поддержке министерства культуры РФ, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На экспозиции представлены книги – юбиляры этого года: «Приключения барона Мюнхаузена» Рудольфа Эриха Распе − 240 лет, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла – 160 лет, «Таинственный остров» Жюль Верна − 150 лет, «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума − 125 лет и другие. Книги доступны на шести языках: русском, английском, немецком, французском, китайском и корейском. Это делает выставку не просто литературным событием, но и отличной возможностью для тех, кто изучает иностранные языки.

Как отмечают организаторы, детские книги – идеальный выбор для начинающих полиглотов. Знакомые сюжеты помогают лучше понимать контекст, а несложный язык и удобный формат делают процесс обучения приятным и увлекательным.

Выставка расположена в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 11 апреля.