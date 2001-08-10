Сахалинцев приглашают в путешествие по многоязычному миру детской классики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка детских книг на иностранных языках «История с продолжением» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 17 марта. Она приурочена к празднованию Всероссийской недели детской книги, которая пройдет с 22 по 30 марта 2025 года при поддержке министерства культуры РФ, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На экспозиции представлены книги – юбиляры этого года: «Приключения барона Мюнхаузена» Рудольфа Эриха Распе − 240 лет, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла – 160 лет, «Таинственный остров» Жюль Верна − 150 лет, «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума − 125 лет и другие. Книги доступны на шести языках: русском, английском, немецком, французском, китайском и корейском. Это делает выставку не просто литературным событием, но и отличной возможностью для тех, кто изучает иностранные языки.
Как отмечают организаторы, детские книги – идеальный выбор для начинающих полиглотов. Знакомые сюжеты помогают лучше понимать контекст, а несложный язык и удобный формат делают процесс обучения приятным и увлекательным.
Выставка расположена в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 11 апреля.
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