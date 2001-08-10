Сахалинцев приглашают на фестиваль семейного чтения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 марта 2025 года с 12-00 до 17-00 в Сахалинской областной детской библиотеке пройдет VI фестиваль семейного чтения «Книжный парк». На всех трех этажах библиотеки будут работать разнообразные площадки, посвященные жизни и творчеству А.П. Чехова.

Организаторы фестиваля – региональная детская библиотека при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, АНО «Центр чтения» и компания «Джи Эс групп» – считают главной миссией «Книжного парка» наглядно продемонстрировать, что чтение – уникальный способ объединить семью. На фестивале будет интересно всем: детям и подросткам, их мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Более 20 творческих мастерских ждут читателей в этот день. Иммерсивный театр для малышей «Каштанка и её друзья» перенесёт участников под купол цирка. Мастерская «Бром Исаевич в деле» расскажет о профессиях XIX века, которые встречаются на страницах книг Чехова. Игротека «Семья Ч» научит правилам старинного лото и других игр, за которыми засиживались допоздна близкие писателя.

Подростки смогут попробовать себя в роли художников комиксов на площадке «Чехов-комикс-тур: приключение на Сахалине». Увидеть ожившие рассказы «Чехов Live» помогут юные артисты театральной студии «Остров» Дворца детского и юношеского творчества г. Южно-Сахалинска. Интерактивная песочница от команды «Джи Эс групп» даст возможность погрузиться в островную топонимику: читатели сами смогут построить пик Чехова из песка. Приручить искусственный интеллект можно будет на площадке «Чехов в цифровой палитре: рисуем с помощью ИИ». Еще гости фестиваля смогут заполнить карточку переписи своей семьи, как это делал Антон Павлович в XIX веке – самыми настоящими перьями.

Интерактивная выставка «Сахалинская зима А.П.Чехова», разработанная специалистами литературно-художественного музея книги А.П.Чехова «Остров Сахалин», познакомит с письмами классика и его друзей, в которых отражена работа над книгой о Сахалине.

На фестиваль приглашены специальные гости – известные писатели, работающие для детской и юношеской аудитории: Нина Дашевская, Александра Зайцева, а также гость из Минска – Павел Гушинец. Они проведут встречи с читателями, все желающие смогут взять у гостей автографы, в том числе, на их книгах: на первом этаже библиотеки будет работать книжная ярмарка лучших издательств страны.

Накануне фестиваля, 14 марта, состоится профессиональная программа для специалистов детского и юношеского чтения региона. Свои разработки представят приглашённые эксперты: Центральной городской детской библиотеки им.А.П.Гайдара (г. Москва), библиотеки г. Шахтёрск (ДНР), Хабаровской краевой детской библиотеки им.Н.Д.Наволочкина, Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых и др. В режиме интенсивных практикумов они поделятся опытом, обучат актуальным приёмам популяризации семейного чтения.

Телефон для справок: 8 (4242)75-31-45.