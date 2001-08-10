Музей книги Чехова приглашает на лекции в рамках выставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках выставочного проекта «Сокровища полковых музеев» в музее книги Чехова продолжается цикл просветительских мероприятий, посвящённых истории отечественной армии. На этой неделе посетителей приглашают на лекцию «Истребительная авиация в России: история, герои, современность», рассказали ТИА "Острова" в музее.

Кто они, пионеры русской реактивной авиации? Что связывает героев Советского Союза Ивана Кожедуба, Виталия Попкова, Алексея Леонова? Кому Александра Пахмутова и Николай Добронравов посвятили песню «Мы учим самолёты летать»? Какой мировой рекорд поставил легендарный лётчик-испытатель Георгий Мосолов? И кого Юрий Гагарин назвал «воскресший дважды»? Посетители также узнают о том, кто является обладателем трёх медалей Анри де Лаво, которыми награждаются обладатели абсолютных авиационных и космических рекордов мира, признанных Международной авиационной федерацией, и кто из лётчиков, служивших на Сахалине, защищал небо над Синаем во время арабо-израильского конфликта в 1967–1970 гг.

Ответами на эти вопросы поделится полковник, лётчик-истребитель, выпускник Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца, заместитель начальника Военного учебного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, Дамир Хайдарович Янгляев. Посетителям музея книги Чехова он расскажет о русских героях-лётчиках, об их вкладе в развитие отечественной реактивной истребительной авиации, типах реактивных самолётов и многом другом.

Ждём вас в музее книги Чехова 14 марта в 17:15. Лекция состоится в пространстве экспозиции «Сокровища полковых музеев». Вход на все мероприятия в рамках проекта по единому билету – 300 рублей, доступно посещение по Пушкинской карте!

Напомним, что выставочный проект «Сокровища полковых музеев» реализован в музее книги Чехова совместно с Государственным историческим музеем при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и компании «Сахалинская Энергия».