На Сахалине открылась выставка "Мадмуазель сестра, милая собака и другие"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Международный женский день для посетителей музея книги Чехова подготовили необычный подарок – здесь открылась выставка, которая рассказывает о представительницах прекрасной половины человечества, окружавших писателя на протяжении его жизни. Экспозиция «Мадмуазель сестра, милая собака и другие. Ваш Antonio» создана в рамках юбилейного года А. П. Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Партнёрами проекта выступили Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Уникальные предметы из их фондов, а также из коллекции музея книги помогут узнать, каким же был Чехов-сын и брат, Чехов-возлюбленный или Чехов-муж. В экспозиции можно увидеть живописные работы Марии Чеховой и Исаака Левитана с изображением видов Мелихова, личные вещи и фотографии Лидии Мизиновой, Лидии Авиловой и, конечно, супруги писателя Ольги Книппер-Чеховой. Одной из первых с выставкой познакомилась министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
- При жизни классика окружали дамы разного возраста, статуса и профессий. Кто-то из них посвятил жизнь сохранению его творческого наследия, кто-то стал прототипом героинь его произведений, кто-то помогал во время подготовки к путешествию на Сахалин. Мы рады, что удалось представить известного классика через призму его общения с женщинами, – поделилась директор музея книги Чехова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Евгения Фирсова.
Экспозиция поделена на тематические блоки, посвящённые каждой из героинь, в буквальном смысле они связаны между собой строчками из писем писателя.
- При подготовке к выставке мы исследовали двенадцать томов писем А. П. Чехова из полного собрания его сочинений, выбрав наиболее интересные отрывки. Особого внимания заслуживают необычные подписи, которые ставил писатель под своими посланиями, – рассказала куратор выставки, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея книги Чехова Анастасия Ким.
Оригинальным получилось открытие экспозиции, на котором выступили ученики театральной студии «ЛицА» лицея №1 (руководители – Анастасия Солдатова, Ольга Новикова), а вокалистка Алёна Викол порадовала публику исполнением романсов.
Выставка «Мадмуазель сестра, милая собака и другие. Ваш Antonio» в музее книги Чехова будет работать до 13 апреля.
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