На Сахалине открылась выставка, посвящённая женщинам в жизни Антона Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Международный женский день музей книги Чехова приглашает на выставку, которая познакомит посетителей с представительницами прекрасной половины человечества, окружавшими писателя на протяжении его жизни. Экспозиция «Мадмуазель сестра, милая собака и другие. Ваш Antonio» создана в рамках юбилейного года А. П. Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Партнёрами проекта выступили Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Уникальные предметы из их фондов, а также из коллекции музея книги Чехова можно увидеть в экспозиции, представляющей жизнь писателя через призму его общения с женщинами.

При жизни классика окружали дамы разного возраста, статуса и профессий. Кто-то из них посвятил жизнь сохранению его творческого наследия, кто-то стал прототипом героинь его произведений, кто-то помогал во время подготовки к путешествию на Сахалин. Узнать, каким же был Чехов-сын и брат, Чехов-возлюбленный или Чехов-муж, можно через тематические блоки, посвящённые таким героиням, как Евгения Яковлевна и Мария Павловна Чеховы, Лидия Стахиевна Мизинова, Лидия Алексеевна Авилова, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.

На выставке будут представлены личные вещи и письма, художественные работы и архивные фотографии, раскрывающие тайны взаимоотношений человека, который чаще старался скрывать свою личную жизнь! Какое влияние на А. П. Чехова оказали его ближайшие родственницы, кто такие «антоновки», и как развивалась история его любви с будущей и единственной женой, – обо всём этом можно будет узнать на выставке!

Выставка «Мадмуазель сестра, милая собака и другие. Ваш Antonio» в музее книги Чехова будет открыта для посещения с 8 Марта. Экспозиция будет работать до 13 апреля.