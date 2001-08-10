На Сахалине открылась выставка, посвящённая женщинам в жизни Антона Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Международный женский день музей книги Чехова приглашает на выставку, которая познакомит посетителей с представительницами прекрасной половины человечества, окружавшими писателя на протяжении его жизни. Экспозиция «Мадмуазель сестра, милая собака и другие. Ваш Antonio» создана в рамках юбилейного года А. П. Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
Партнёрами проекта выступили Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Уникальные предметы из их фондов, а также из коллекции музея книги Чехова можно увидеть в экспозиции, представляющей жизнь писателя через призму его общения с женщинами.
При жизни классика окружали дамы разного возраста, статуса и профессий. Кто-то из них посвятил жизнь сохранению его творческого наследия, кто-то стал прототипом героинь его произведений, кто-то помогал во время подготовки к путешествию на Сахалин. Узнать, каким же был Чехов-сын и брат, Чехов-возлюбленный или Чехов-муж, можно через тематические блоки, посвящённые таким героиням, как Евгения Яковлевна и Мария Павловна Чеховы, Лидия Стахиевна Мизинова, Лидия Алексеевна Авилова, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.
На выставке будут представлены личные вещи и письма, художественные работы и архивные фотографии, раскрывающие тайны взаимоотношений человека, который чаще старался скрывать свою личную жизнь! Какое влияние на А. П. Чехова оказали его ближайшие родственницы, кто такие «антоновки», и как развивалась история его любви с будущей и единственной женой, – обо всём этом можно будет узнать на выставке!
Выставка «Мадмуазель сестра, милая собака и другие. Ваш Antonio» в музее книги Чехова будет открыта для посещения с 8 Марта. Экспозиция будет работать до 13 апреля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
13:40 27 Февраля Младшие офицеры ВВО приступили к интенсивному курсу подготовки в рамках учебно-методических сборов
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
17:25 28 Февраля В Сахалинской области прошел единый день приёмов по вопросам получения выплат участниками СВО и их семьями
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Сахалинцев приглашают на книжную выставку
- 12:39 4 Марта На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках
- 12:58 3 Марта В Южно-Сахалинске открылась персональная выставка Вероники Осиповой
- 11:27 28 Февраля В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?