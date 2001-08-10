На Сахалине запустили цикл игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цикл игр «Литературная мафия» стартовал 4 марта в главной библиотеке Сахалина. Первая игра была посвящена роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Участниками встречи стали островные обладатели Пушкинской карты, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Сценарий игры был адаптирован под сюжет и атмосферу произведения: традиционные роли «мафии» и «мирных жителей» были переосмыслены через призму персонажей романа Булгакова. В роли «темных сил» выступили Воланд и Азазелло, Мастер исполнил роль детектива, а Маргарита — доктора.

Каждый раунд игры сопровождался цитатами из романа, а решения игроков влияли на развитие сюжета. Уникальные способности каждого персонажа давали преимущество определенной команде и могли коренным образом повлиять на исход противостояния между светом и тьмой.

«Литературная мафия» — это цикл игр по мотивам классической игры «Мафия» с персонажами из произведений Пушкина, Гоголя, Чехова и других русских писателей.

Следующая игра из цикла состоится 1 апреля в 18.00 в молодежном центре «Универсалка».

Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-26, 45-25-21.