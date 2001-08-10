Тихоокеанское
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16:47, | Новости культуры Сахалина и Курил

В парке Южно-Сахалинска прошла презентация фотопроекта "Путешествие в заповедный мир"

В парке Южно-Сахалинска прошла презентация фотопроекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состоялась презентация фотоэкспозиции, посвященной удивительной природе Южных Курил. На мероприятии присутствовали директор Государственного исторического архива Сахалинской области Владимир Балов, а также кураторы выставки Елена Носова и Нина Бортникова, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о значимости данного проекта, рассказали ТИА "Острова" в ГБУ "Государственный исторический архив Сахалинской области".

Выставка «Путешествие в заповедный мир» расположена стендах аллеи городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина со стороны Коммунистического проспекта.

Для тех, кто не сможет посетить выставку лично, мы планируем разместить её онлайн в ближайшее время. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить эту возможность познакомиться с удивительной природой Южных Курил!

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