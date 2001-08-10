"Сахалин молодой": главная островная библиотека ищет таланты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Девятый фестиваль творческой молодежи «Сахалин молодой» пройдет 15 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Начало в 11.00. Мероприятие объединит талантливых жителей острова в возрасте от 14 до 35 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В рамках фестиваля будут организованы тематические площадки: художественная – «История в реальном времени», литературная – «Книжное царство», пространство логики «Игры для ума», и музыкальная – «Лаборатория ритма». Гости смогут не только наблюдать, но и активно участвовать в творческих процессах. Мероприятие завершится итоговым концертом, который начнется в 13.00.
Продемонстрировать свои таланты можно по следующим направлениям:
- музыкальное искусство (музыкальное произведение на классических и народных инструментах);
- вокальное искусство (народная и современная песня);
- художественное слово (стихотворение, проза);
- хореография.
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 11 марта 2025 года по электронной почте [email protected] (с пометкой Фестиваль творческой молодежи «Сахалин молодой»).
Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-21, 45-25-26.
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