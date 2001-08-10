"Сахалин молодой": главная островная библиотека ищет таланты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Девятый фестиваль творческой молодежи «Сахалин молодой» пройдет 15 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Начало в 11.00. Мероприятие объединит талантливых жителей острова в возрасте от 14 до 35 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках фестиваля будут организованы тематические площадки: художественная – «История в реальном времени», литературная – «Книжное царство», пространство логики «Игры для ума», и музыкальная – «Лаборатория ритма». Гости смогут не только наблюдать, но и активно участвовать в творческих процессах. Мероприятие завершится итоговым концертом, который начнется в 13.00.

Продемонстрировать свои таланты можно по следующим направлениям:

- музыкальное искусство (музыкальное произведение на классических и народных инструментах);

- вокальное искусство (народная и современная песня);

- художественное слово (стихотворение, проза);

- хореография.

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 11 марта 2025 года по электронной почте [email protected] (с пометкой Фестиваль творческой молодежи «Сахалин молодой»).

Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-21, 45-25-26.