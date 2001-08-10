Сахалинских школьников погрузили в историю островной каторги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С выездной лекцией «Каторга глазами двух путешественников: книги А. П. Чехова и Б. Ховарда о Сахалине» 28 февраля выступил специалист СахОУНБ Евгений Шешуков. Слушателями стали девятиклассники Южно-Сахалинской школы №11, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие состоялось в рамках просветительского цикла «Краеведческие штудии» и было приурочено к трем значимым юбилейным датам: 165-летию со дня рождения А.П. Чехова, 135-летию его легендарного путешествия на Сахалин и 130-летию выхода в свет знаменитого труда «Остров Сахалин».

Учащимся рассказали захватывающую историю двух отважных путешественников – русского писателя Антона Чехова и американского журналиста Бенджамина Ховарда. Школьники узнали о непростых мотивах, которые привели исследователей на Сахалин в 1890 году, и о тех невероятных трудностях, которые им пришлось преодолеть, чтобы добраться до далекого острова. Особое внимание уделили рассказу об условиях жизни и труда каторжан.

Ребята с интересом изучали раритетные книги из фондов библиотеки. Среди них книга Бенджамина Ховарда, а также репринтное издание «Остров Сахалин», представленное вместе с юбилейным изданием, содержащим углубленные комментарии известного историка Михаила Высокого.