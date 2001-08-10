В Южно-Сахалинске открылась персональная выставка Вероники Осиповой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сказки коренных народов Севера Сахалина, одухотворённые портреты и пейзажные зарисовки – в уникальных работах из рыбьей кожи и берёсты. Персональная выставка члена Союза художников России Вероники Осиповой «Живу у самого восхода» организована музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Более 30 произведений, выполненных в авторской технике, представлены в галерее «Город художников», рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
- Вероника Осипова — удивительный человек и художник, способный увидеть яркий сюжет или композицию в самых, казалось бы, обыденных вещах. Она единственный представитель коренных малочисленных народов Севера Сахалина, вошедший в Союз художников России! И её творчество находит отклик у поклонников искусства по всему миру, поэтому возможность увидеть её работы здесь, вживую, действительно дорогого стоит, — подчеркнула директор музея книги Чехова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Евгения Фирсова.
Творческий путь Вероники Осиповой, представляющей народ уильта, тесно связан с сохранением и популяризацией культурного наследия коренных народов Дальнего Востока. На открытии выставки «Живу у самого восхода» гостей приветствовали ведущий методист отдела музейных проектов Сахалинского областного краеведческого музея Фёдор Мыгун, сыгравший на национальном инструменте, и юная Алевтина Соловьёва, которая прочитала стихотворение на языке уильта.
И ещё один приятный сюрприз ждал автора выставки — Союз художников России наградил сахалинскую мастерицу золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство», вручил которую председатель регионального отделения организации, заслуженный художник Российской Федерации Владимир Чеботарёв.
- Огромное спасибо музею книги Чехова и министерству культуры и архивного дела за возможность поделиться своим творчеством. Эта выставка была определённым вызовом для меня, потому что в наличии практически не было новых работ. Поэтому всё, что вы видите в этом зале, создано буквально недавно и демонстрируется впервые, — призналась Вероника Осипова.
Художница поделилась и историей появления некоторых работ, например, на создание ночных пейзажей её вдохновили фотографии звёздного неба и пролетающей над Сахалином кометы, а увидеть необычный сюжет для пейзажа помог редкий снимок египетской цапли!
В экспозиции представлены несколько тематических блоков, где можно найти и изображения природы острова, и иллюстрации к произведениям Анжелы Мувчик и Владимира Санги. Как отметила директор центральной библиотеки им. В. М. Санги посёлка Ноглики Ольга Рожнова, издания с иллюстрациями Вероники Осиповой — настоящее произведение искусства! К слову, найти их можно и на выставке, книги доступны к продаже, как и представленные художественные работы.
Выставка «Живу у самого восхода» будет работать в галерее «Город художников» («Сити Молл», 2-й этаж) до 28 марта.
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