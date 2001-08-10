На Сахалине подвели итоги детского фестиваля патриотической песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественным гала-концертом в ГДК «Родина» г. Южно-Сахалинска 28 февраля были подведены итоги областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической песни «Виктория», рассказали ТИА "Острова" в РРЦДОиВ.

На фестивале, который проходил в областном центре в течение трёх дней, около 180 школьников из 10 районов Сахалинской области представляли со сцены песни и стихи патриотической и гражданской тематики. В этом году конкурс посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

– От лица министерства образования Сахалинской области хочется сказать огромное спасибо всем ребятам за те чувства, которые мы переживаем каждый раз, приходя на фестиваль «Виктория», – отметила специалист министерства Мария Корнеева. – Когда на глаза наворачиваются слезы, а по рукам бегут мурашки, и ты понимаешь, что мы правильно воспитываем юное поколение в духе патриотизма, прививаем им любовь к Родине, которую они передадут будущим поколениям.

С приветственным словом выступила директор Регионального центра допобразования Наталья Сазонова, отметив растущий год от года профессионализм участников и выразив благодарность педагогам, развивающим молодые таланты.

Свои награды победители и призёры конкурса получили из рук членов жюри, заслуженных деятелей искусств. Артист драмы – ведущий мастер сцены «Чехов-центра» Татьяна Максимова в своей приветственной речи также отметила заслуги педагогов в тех результатах, которые показывают на конкурсе их воспитанники:

– Патриотическое воспитание сегодня целиком на ваших плечах, от вас действительно зависит наше будущее, – уверена она. – А фестивалю «Виктория» желаю больших творческих возможностей и побед, прекрасный фестиваль, развивайтесь дальше!

В финале с напутственным словом выступила председатель жюри – главный хормейстер Хабаровского краевого академического музыкального театра Александра Степаненко:

– Самые главные слова благодарности – это детям, всем участникам этого прекрасного фестиваля. Вы необыкновенно талантливые, вы необыкновенно красивые, вы чудесные! Продолжайте заниматься музыкой, продолжайте удивлять нас, продолжайте доставлять нам удовольствие! В общем, огромных вам успехов и новых побед!

Областной фестиваль-конкурс художественного чтения и патриотической песни «Виктория» организуется ежегодно уже более 15 лет. Его организаторами выступают министерство образования Сахалинской области и Региональный центр допобразования.

Фестиваль-конкурс проводится в разных возрастных категориях по номинациям «Вокал», «Художественное чтение» и «Литературно-музыкальные композиции». В программе «Виктории», помимо прослушивания конкурсных номеров, также прошли круглый стол и мастер-классы для педагогов по работе с детьми.