Сахалинцы обсудили повесть Михаила Финнова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обсуждение повести известного сахалинского писателя Михаила Финнова «Дальняя дорога Антона Чехова» прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 февраля. Встреча состоялась в рамках библиотечного клуба «Народный сахалинский гид», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники отметили, что автор мастерски воссоздал атмосферу каторжного острова, искусно противопоставил два совершенно разных мира: солнечную богемную Одессу, где прошли его юные годы, и мрачный Сахалин, где процветали коррупция и произвол властей.

Особое внимание в произведении уделено тяжелому положению каторжан, их детей и жен. Писатель с поразительной достоверностью описал быт и нравы острова. В центре повествования – трехмесячное путешествие Антона Павловича Чехова на Сахалин, во время которого великий писатель приложил все усилия для улучшения условий содержания заключенных и их семей.

Сам Михаил Финнов – личность не менее интересная, чем его герои. После службы в армии в 1959 году он почти десять лет работал на сахалинских рыболовных судах. Его стихи публиковались на страницах еженедельника «Литературная Россия», журналах «Дальний Восток» и «Советский воин». Член Союза писателей СССР также известен своими пьесами, шедшими на сцене Сахалинского драматического театра.

С 1983 года писатель каждое лето удалялся в таежную избушку в Долинском районе, получившую название «Простоквашино». Именно там были созданы многие главы его знаменитых исторических повестей «Российского владения земля» и «Дальняя дорога Антона Чехова».