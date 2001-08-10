Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2025
Сейчас 15:48
87,70|92,04
28 февраля на время закроют движение по трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск
15:11, | Новости культуры Сахалина и Курил

Концерт "Любовь советских поэтов" пройдёт в музее книги Чехова

Концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный концерт «Любовь советских поэтов» пройдёт в музее книги Чехова в рамках проекта «МУЗейник» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в мцзее.

Музыка танго, хиты классики и современности – в сочетании с бессмертными произведениями знаменитых поэтов прошлого века. Встретить весну творчески приглашают лауреаты многочисленных конкурсов вокального и музыкального мастерства – Иван Махтодин и Никита Клеваный.

Они познакомят с историями любви Сергея Есенина, Владимира Высоцкого и других советских поэтов. В литературной гостиной музея книги Чехова прозвучат не только стихи, посвящённые прекрасным дамам, но и личные записи знаменитых авторов с их трогательными признаниями в чувствах – под аккомпанемент аккордеона.

Литературно-музыкальный концерт «Любовь советских поэтов» состоится 3 марта в 19:00. Вход свободный!

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?