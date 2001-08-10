В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильские острова — это уникальный уголок России, где природа сохраняет свои древние тайны и разнообразие. В сердце этого заповедного мира работают преданные своему делу сотрудники Государственного природного заповедника «Курильский» и государственного заказника «Малые Курилы», которые ежедневно трудятся над защитой и сохранением этого экологического богатства. Выставочный проект «Путешествие в заповедный мир» представляет собой увлекательное погружение в удивительную экосистему Южных Курил, знакомя посетителей с уникальными вулканическими ландшафтами, редкими растениями и животными, а также важной научной работой, проводимой местными экологами. Мы рады пригласить вас на фотовыставку, где вы сможете не только увидеть, но и ощутить всю красоту и хрупкость этого заповедного мира.

С целью сохранения уникальных вулканических ландшафтов Южных Курил, их флоры и фауны, морских и прибрежных экосистем в 70-х годах прошлого века начинается разработка проектов особо охраняемых территорий на Курильских островах. В 1983 году был создан государственный заказник федерального значения «Малые Курилы», Государственный заповедник «Курильский» осуществляет свою деятельность с 1984 года. Расположены особо охраняемые природные территории на островах Шикотан, Кунашир и островах Малой Курильской гряды. Благодаря уникальным климатическим особенностям и географическому расположению Южные Курилы стали местом, где можно встретить представителей флоры и фауны океанического, Охотско-Маньчжурского, северояпонского экорегионов. В состав экспозиции включены лишь небольшая часть фотодокументов, иллюстрирующих огромное биоразнообразие неповторимого заповедного мира, который населяет множество редких, краснокнижных растений и животных.

Экосистема островов, требует разумного и бережного отношения. Хрупкие островные экосистемы, изолированные от материка, легко могут быть нарушены и необратимо изменены. На фотографиях запечатлены сотрудники заповедника и заказника, которые обеспечивают не только сохранение природных комплексов и осуществление экологического мониторинга, но и проводят серьезную научно-исследовательскую работу по изучению естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира, публикуют научные статьи по темам, имеющих прикладной и поисковый характер, занимаются восстановлением редких видов флоры и фауны, познавательным туризмом и экологическим просвещением.

Архивисты предлагают окунуться в загадочный и малоизведанный мир уникальной природы. Приглашаем посетить фотовыставку, расположенную на уличных стендах в аллее главного входа в парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина с южной стороны по направлению к фонтану. Презентация выставочного проекта состоится 4 марта 2025 в 12:00.